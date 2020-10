Bielefeld (dpa/lnw) - Weil er in Bielefeld auf einen Mitbewohner mit einer Schere eingestochen haben soll, sitzt ein algerischer Flüchtling in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige soll mit seinem Landsmann im Alter von 38 Jahren vor einer Bielefelder Unterkunft in Streit geraten sein.

Von dpa