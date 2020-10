Zahl der Covid-19-Patienten in NRW-Kliniken steigt rasant

Besonders in den Ballungsgebieten in Ruhrgebiet und Rheinland müssen immer mehr Menschen stationär behandelt werden. Im Münsterland melden die Krankenhäuser hingegen trotz stark steigender Corona-Fallzahlen noch vergleichsweise überschaubare Belegungen.

Die Stadt Münster stellte am Freitag mit 61 Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen traurigen neuen Rekord auf. Dennoch befand sich am Donnerstag lediglich ein Patient auf der Intensivstation des Universitätsklinikums, drei weitere wurden auf der Covid-Überwachungsstation behandelt. Am Freitag wurde zudem im Rahmen einer Kooperation mit den Niederlanden ein weiterer Covid-Intensiv­patient eingeflogen. Aufgrund der Überlastung des niederländischen Gesundheitssystems, hatte das Land NRW zuvor angeboten, bis zu 85 Patienten aus dem Nachbarland zu behandeln.

275 Patienten auf NRW-Intensivstationen

Für das St.-Franziskus-Hospital im Hotspot Ahlen, wo die Sieben-Tages-Inzidenz zuletzt bei über 200 lag, berichtet Pflegedienstleiter Werner Messink von „vermehrten Aufnahmen von Corona-Patienten“. Derzeit werden fünf Patienten im Isolationsbereich und einer auf der Intensivstation behandelt. Im Warendorfer Josephs-Hospital werden zurzeit zwei Corona-Patienten stationär behandelt. Nach Angaben eines Sprechers sei man allerdings auf steigende Zahlen vorbereitet.

Diese Corona-Regeln gelten ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 1/6 Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 in einem Kreis, gilt dieser als Risikogebiet. Es gelten verschärfte Corona-Regeln. Foto: via www.imago-images.de

Es gilt eine Maskenpflicht an stark frequentierten Orten, wo keine 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann. Außerdem ist auch an Sitzplätzen im Theater oder Kino ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Foto: Marijan Murat

Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind mit maximal fünf Personen oder mit Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Foto: Ralph Peters via www.imago-images.de

Es gilt eine Sperrstunde für die Gastronomie zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Foto: NomadSoul via www.imago-images.de

In der Zeit von 23 Uhr und 6 Uhr darf auch kein Alkohol verkauft werden, auch nicht am Kiosk oder im Supermarkt. Foto: Angelika Warmuth

Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten, sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Foto: Christoph Schmidt

In ganz NRW liegen aktuell 275 Patienten auf der Intensivstation, 148 von ihnen müssten beatmet werden. Noch stoßen die Kliniken aber nicht an ihre Grenze. Nach Angaben der Landesregierung gibt es rund 5640 Intensivbetten, in denen die Patienten auch beatmet werden könnten, 1320 davon seien im Moment nicht belegt. Beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April waren in den NRW-Krankenhäusern mehr als 2100 Corona-Patienten gleichzeitig behandelt worden.