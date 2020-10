Illegale Raverparty unter Brücke in Düsseldorf aufgelöst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf hat eine illegale Raverparty unter einer Autobahnbrücke an der A44 aufgelöst. Es seien mehrere Pavillons und eine Musikanlage sowie ein Lagerfeuer vor Ort gewesen, teilte ein Sprecherin mit. Gegen 23.00 Uhr war am Freitagabend eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung bei der Polizei eingegangen. Als das Ordnungsamt an der Brücke nahe der Messe eintraf, waren die meisten Teilnehmer der Party schon geflüchtet. Lediglich vier Personen blieben zurück. Gegen diese wird nun wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ermittelt. Wie viele Leute als Gäste auf der Party waren, ist laut Sprecherin unklar. Zuvor hatten mehrere Medien über die illegale Party berichtet.