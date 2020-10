BVB wieder mit Bürki im Tor: Kapitän Reus nur auf der Bank

Dortmund (dpa) - Roman Bürki kehrt in das Tor von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurück. Nach zuletzt zwei Partien auf der Ersatzbank steht der 29 Jahre alte Schlussmann beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 heute (18.30 Uhr/Sky) in der Startelf. Zuletzt hatte Marwin Hitz den Vorzug erhalten. Kapitän Marco Reus muss nach seinem schwachen Auftritt in der Champions League bei Lazio Rom (1:3) mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Bei den Schalkern ist Malick Thiaw erstmals von Beginn an dabei.

Von dpa