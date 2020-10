Dortmunds Kehl: «Müssen gierig bleiben»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hofft nach dem Derbysieg gegen den FC Schalke auf eine Erfolgsserie des BVB. «Wir brauchen Konstanz, um gewisse Ziele in der Liga zu erreichen. Wir müssen gierig bleiben», sagte der 40-Jährige im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF am Samstagabend. Nach dem schwachen Auftritt beim 1:3 in der Champions League bei Lazio Rom sei man in Dortmund «ein bisschen erleichtert» über den Formaufschwung beim 3:0 gegen die Schalker in der Fußball-Bundesliga.

Von dpa