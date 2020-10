Kassiererinnen verfolgen Ladendiebe

Lippstadt (dpa/lnw) - Zwei Diebe haben in einem Supermarkt in Lippstadt Elektroartikel gestohlen, sind aber ohne ihre Beute im Wert von rund 2000 Euro geflohen. Die ließen sie in einem Auto auf dem Parkplatz zurück, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Grund für die überstürzte Flucht waren zwei Kassiererinnen des Marktes, denen der Diebstahl aufgefallen war. Sie hatten die Unbekannten bis auf den Parkplatz verfolgt. Die Diebe verstauten gerade noch die Beute und nahmen dann zu Fuß Reißaus. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug mit dem Diebesgut sicher. Der Vorfall geschah schon am Freitagabend.

Von dpa