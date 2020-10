Riether hofft auf Schalker Trendwende

Gelsenkirchen (dpa) - Sascha Riether sieht trotz der anhaltenden Schalker Talfahrt mit zuletzt 21 Spielen ohne Sieg keinen Grund zur Panik. «Jetzt kommen die Gegner, die auf Augenhöhe mit uns sind und gegen die wir einfach punkten müssen», sagte der Koordinator der Lizenzspielerabteilung am Sonntag im Sport1-«Doppelpass» mit Bezug auf die kommenden Partien in der Fußball-Bundesliga gegen Stuttgart und Mainz. Der ehemalige Schalke-Profi verwies auf das schwere Auftaktprogramm: «Gleich die Top Drei aus München, Leipzig und Dortmund in den ersten drei Auswärtsspielen. Da wussten wir, dass es nicht leicht wird.»

Von dpa