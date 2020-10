Völler und Carro freuen sich auf Herrlich

Sportchef Völler , der Herrlich 2017 verpflichtete und in holprigen Phasen an ihm festhielt, erklärte: «Als Heiko damals zu uns kam, war er gerade mit Jahn Regensburg zweimal in Folge aufgestiegen. Und es begann auch recht gut bei uns. Nach dem enttäuschenden Platz 12 in der Vorsaison hat er frischen Wind reingebracht und wir haben eine ordentliche Saison gespielt.» Im zweiten Jahr habe es «dann nicht mehr so gut funktioniert. Dann muss man leider auseinandergehen. Trennungen gehören im Profifußball nun einmal dazu.»

Kurios war die Trennung nach anderthalb Jahren im Dezember 2018, die nach zwei Siegen und zu einem ungewöhnlichen Datum erfolgte. «Dass wir ihm kurz vor Weihnachten die Nachricht überbringen mussten, war natürlich nicht so schön, aber das gehört zum Job dazu», sagte Völler: «Heute ist unser Verhältnis gut. Dass er mit Augsburg einen so guten Start in die neue Spielzeit hingelegt hat, freut mich für ihn, für Augsburg und natürlich für (FCA-Manager) Stefan Reuter.»

Herrlich, der von 1989 bis 1993 auch für Leverkusen stürmte, ist seit März 2020 Trainer des FCA.