Bosz nach 13:0 von Ajax: Schlecht für holländischen Fußball

Nie zuvor hatte ein Team in der Eredivisie höher gewonnen als der niederländische Fußball-Rekordmeister. 1972 hatte Ajax beim 12:1 gegen Vitesse Arnheim die bisherige Bestmarke aufgestellt. Bosz hatte Ajax in der Saison 2016/17 trainiert und bis ins Europa-League-Finale geführt. Anschließend wechselte er nach Dortmund. Seit Dezember 2018 ist er Trainer in Leverkusen.