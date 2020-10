Borussia verurteilt Rassismus gegen Breel Embolo

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Spieler Breel Embolo mit Nachdruck verurteilt. Der Club postete am Sonntag ein Foto mit fast 50 Spielern, Trainern und Betreuern, die in Solidarität mit Embolo auf dem Rasen knieten, wie es die amerikanischen NFL-Spieler im Rahmen der «Black Lives Matter» Bewegung vormachten. Der Schweizer Nationalspieler hatte am Samstag auf Instagram eine Privatnachricht mit rassistischem Inhalt erhalten und anschließend veröffentlicht.

Von dpa