«Es hat trotzdem Riesen-Spaß», sagte Mies: «Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wiederkommen und dann gewinnen werden.» Krawietz richtete sich an seinen Kollegen und sagte: «Ich hätte das Ding gerne geholt in deiner Heimatstadt. Aber dann tun wir das nächstes Jahr mit Zuschauern.» Am Sonntag waren insgesamt nur 250 Menschen in der Halle erlaubt, Spieler, Schiedsrichter, Betreuer und Orga-Team mitgerechnet. Immerhin saßen die Freundinnen von Krawietz und Mies sowie viele Verwandte des Kölners in einer Loge.

Der 38 Jahre alte Südafrikaner und der zehn Jahre jüngere Japaner spielen erst seit Kurzem zusammen, beide gelten aber als absolute Doppel-Spezialisten. Der in Neuseeland aufgewachsene McLachlan hat zwei seiner fünf Turnier-Siege auf der ATP-Tour an der Seite von Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff errungen. «Wir haben uns schon vor dem Turnier gedacht, dass es mit den beiden gut passen könnte», hatte Krawietz vor dem Match gesagt.

Nach dem relativ glatt verlorenen ersten Satz kassierte das deutsche Duo auch im zweiten Durchgang früh ein Break. Direkt nach dem Rebreak zum 4:4 verlor Krawietz seinen Aufschlag. «Kramies» hatten erneut zwei Breakbälle, nach 1:14 Stunden war das Match jedoch verloren.