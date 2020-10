Mafia-Prozess: Weitere Unterbrechung wegen Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Coronavirus hat im großen Mafia-Prozess in Düsseldorf für eine weitere Unterbrechung gesorgt. Einer der drei Staatsanwälte wurde am Montag während der Verhandlung abberufen, weil er mit einem Polizisten in einem Auto saß, der später positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wie die anderen Staatsanwälte berichteten. Mehrere Verteidiger protestierten daraufhin gegen die Fortsetzung des Prozesses: «Da kann man hier nicht einfach so weiter machen.» Das Gericht zog sich daraufhin zur Beratung zurück. Der Prozess war gerade erst nach einer Zwangspause wieder aufgenommen worden, weil einer der Angeklagten eine Quarantäne abwarten musste.

Von dpa