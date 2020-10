Wechselhaftes Wetter mit viel Regen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in der letzten Oktoberwoche auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Es gebe immer mal wieder Schauer, Wind und dichte Wolken, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Demnach startet der Montag mit vereinzelten Schauern, die im Tagesverlauf von Westfalen in Richtung Rheinland ziehen. Dazu liegen die Höchstwerte bei etwa 13 Grad. Teilweise sei mit starker Bewölkung zu rechnen.

Von dpa