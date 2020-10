Laschet: Oppermann «wurde mitten aus dem Leben gerissen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich bestürzt über den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) geäußert. «Ein engagierter Demokrat, voller Ideen und Pläne, wurde mitten aus dem Leben gerissen», schrieb Laschet am Montag bei Twitter. Noch am Freitag habe ihn Oppermann angerufen, um sich für Kulturprojekte in NRW einzusetzen. «Sein plötzlicher Tod macht betroffen. Er erinnert an das wirklich Wichtige im Leben.»

Von dpa