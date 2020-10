Demnach hatte ein Spaziergänger am Sonntagmorgen eine kalbende Kuh am Rand einer Weide entdeckt. Weil das Tier offenbar Probleme hatte, rief der Spaziergänger die Polizei. Als ein Streifenteam eintraf, schauten die Vorderläufe des Kälbchens und ein Teil des Kopfes schon heraus, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß: «Also haben die Polizeibeamten angepackt und während der Presswehen kräftig gezogen.»

Nach einigen Minuten kam das ganze Kalb zum Vorschein. Tiere und Polizisten sind wohlauf. Der von der Frühgeburt überraschte Bauer brachte Kuh und Kalb auf seinen Hof nach Halver.