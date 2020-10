Düsseldorf/Gütersloh (dpa/lnw) - Mit Maske und Daunenjacke: Die Schülerinnen und Schüler in NRW sind nach den Herbstferien unter verschärften Corona-Maßnahmen erstmals wieder in die Schule gegangen. «Die Akzeptanz fast aller Schüler ist sehr, sehr groß», sagte Lutz Hamann, Schulleiter der Freiherr-vom Stein-Realschule in Gütersloh mit Blick auf die Maskenpflicht im Unterricht, die seit diesem Montag wieder an weiterführenden Schulen gilt. Auch die Lehrer gehen an seiner Schule mit guten Beispiel voran und tragen den Mund-Nasen-Schutz im Klassenraum. Schon vor den Herbstferien seien sie einer Empfehlung der Schulleitung gefolgt und hätten freiwillig die Maske getragen. Was die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften betreffe, seien seine Schüler «pflegeleicht»: «Es gibt Klassen, da werden dann eben Decken mitgebracht, damit man nicht friert», sagte Hamann. Viele Schüler behielten am Montag auch kurzerhand ihre Jacken an, wenn vorschriftsmäßig stoßgelüftet wurde.

