Demnach war das Auto mit dem Mann aus Bevern (Niedersachsen) und seinem Sohn an Bord am Freitagabend an einer Unterführung unter der A2 gegen den Beton geprallt und auf dem Dach gelandet.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der Junge wenig später im Krankenhaus. «Bisherige Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der Fahrer in suizidaler Absicht gehandelt hat», so die Ermittler. «Da auch der elfjährige Sohn bei dem Unfall zu Tode kam, klassifizierten Polizei und Staatsanwaltschaft den Unfall als Tötungsdelikt.» Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen noch.