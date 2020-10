Der Zoo feiert den Nachwuchs auch als wichtigen Beitrag für den Arterhalt der Europäischen Wildkatzen: Die Raubtiere gelten in deutschen Wäldern als gefährdet. Zeitweise sei die Wildkatze bis auf Restbestände im Hunsrück, in der Eifel und im Harz ausgerottet gewesen. Für Wiederansiedelungsprojekte werden daher auch ausgewählte Jungtiere aus Zoos zur Verfügung gestellt. Duisburger Jungtiere wurden beispielsweise im Bayerischen Wald ausgesetzt, hieß es. Derzeit werde geprüft, ob Nachzuchten aus Duisburg für ein Wiederansiedelungsprogramm in Schottland in Frage kommen, teilte der zoologische Leiter des Tierparks Johannes Pfleiderer mit.