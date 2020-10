SPD fordert Regierungserklärung zu Corona und «Schul-Gipfel»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen hat der Landesregierung ein Ultimatum für einen «Schul-Gipfel» in der Corona-Krise gestellt. Falls die Regierung nicht spätestens in der nächsten Plenarsitzung am 11. November ein solches Treffen mit Vertretern aller am Schulleben Beteiligten ankündige, werde die SPD dazu einladen. Das kündigte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Montag in Düsseldorf an.

Von dpa