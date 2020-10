Laschet: Mit Verschiebung wird CDU Verantwortung gerecht

Der CDU-Vorstand hatte am Montag die Entscheidung über einen neuen Parteivorsitzenden wegen der Corona-Krise erneut verschoben - möglicherweise bis ins Frühjahr. Der geplante Präsenzparteitag am 4. Dezember in Stuttgart mit 1001 Delegierten sei angesichts der Infektionszahlen nicht mehr zu halten, so die Begründung.

Laschet , der auch CDU-Vize ist, sagte weiter: «Diese Woche wird richtungsweisend im Kampf gegen die Corona-Pandemie.» Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) wird an diesem Mittwoch erneut mit den Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über Maßnahmen gegen die Pandemie beraten. Ende der Woche beraten dann die Ministerpräsidenten der Länder in einer Video-Konferenz die Lage in der Pandemie.