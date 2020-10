Quarantäne für Bonner Basketball-Team wieder aufgehoben

Bonn (dpa) - Die Quarantäne für die gesamte Mannschaft des Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn ist nach zwei Tagen wieder aufgehoben worden. Das teilte der Verein am Montag mit. Erst am Samstag hatte das Gesundheitsamt Bonn eine vorläufige Quarantäne für das gesamte Team angeordnet, nachdem ein Spieler schwach-positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Doch zwei weitere Tests fielen negativ aus und das erste Ergebnis wird nach Angaben des Clubs als falsch-positiv gewertet. Noch am Montagabend sollte die Mannschaft ins Training zurückkehren.

Von dpa