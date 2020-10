Mordfall aufgeklärt - Verdächtiger ausgeliefert

Düsseldorf (dpa) - In aller Stille haben Düsseldorfer Ermittler einen dreieinhalb Jahre alten Mordfall aufgeklärt. Der mutmaßliche Mörder soll im April 2017 in Düsseldorf seine Mutter umgebracht und ihre Leiche zerstückelt haben. Der 49-Jährige sei in diesem Jahr in Kroatien gefasst und nach monatelangem Tauziehen nach Deutschland ausgeliefert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Leichenteile waren in einem Kellerverschlag des Düsseldorfer Mehrfamilienhauses, in dem die 62-Jährige gelebt hatte, von Nachbarn entdeckt worden.

Von dpa