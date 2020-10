Chats: Ein Polizist offenbar Hooligan mit Rocker-Kontakten

So habe man in dem Mobiltelefon Fotos gefunden, die den Polizeibeamten «im privaten Umfeld gemeinsam mit Mitgliedern der Rockergruppierung « Bandidos » zeigen». Im Adressbuch seines Telefons hätten sich auch Kontaktdaten der Rocker gefunden.

Bei den Razzien Mitte September seien bei den betroffenen Polizisten insgesamt 205 IT-Asservate sichergestellt worden, die ein Gesamtdatenvolumen von riesigen 18,5 Terabyte haben. In der zuständigen Sondereinheit «Janus» seien derzeit rund 100 Polizeibeamte mit der Auswertung des Datenmaterials betraut, so das Innenministerium. Inzwischen stehe auch fest, dass in den Chatgruppen mit den Namen «Alphateam», «Anton», «A-Team» und «Best of A-Team» ausschließlich Polizeibeamte beteiligt gewesen seien.