Zug schiebt Auto über die Schienen: Frau leicht verletzt

Rheine (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang in Rheine im Münsterland ist eine 33-Jährige in ihrem Auto rund 25 Meter von einem Zug über die Schienen geschoben worden. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hatte die Frau aus Rheine dabei noch recht großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Auto und Zug waren demnach am Montagabend nur langsam unterwegs.

Von dpa