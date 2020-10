Zum 100. Geburtstag von Beuys: Große Schau mit Duchamp

Beuys selbst hatte 1964 mit seiner Fluxus-Aktion «Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet» in Düsseldorf Bezug auf den Franzosen genommen. Zu Beuys' 100. Geburtstag plant das Land Nordrhein-Westfalen 2021 viele weitere Veranstaltungen. Rund 20 Museen und Kulturinstitutionen des Landes beteiligten sich mit Ausstellungen und Aktionen.

Beuys gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Als Bildhauer, Aktionskünstler und Zeichner revolutionierte er den Kunstbegriff. Der «Mann mit dem Filzhut» wurde 1921 in Krefeld geboren und lehrte an der Kunstakademie in Düsseldorf, wo er 1986 starb.