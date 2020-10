Igel klemmt in Gartenzaun fest: Feuerwehr rückt aus

Dortmund (dpa/lnw) - Die Feuerwehr in Dortmund hat einen Igel aus einem Gartenzaun befreit. Das Tier klemmte am Dienstag zwischen den Streben des Metallzaunes und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Das Tier hatte sich bei seinen eigenen Befreiungsversuchen bereits leicht verletzt. Die Frau, die den Igel in seiner Notlage entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hatte, kümmerte sich um ihn und übergab ihn an eine Tierschutzorganisation.

Von dpa