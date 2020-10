Ex-Freund soll 29-Jährige in Dülmen niedergestochen haben

Münster (dpa/lnw) - Mit mehreren Messerstichen soll in Dülmen im Münsterland ein 29-Jähriger seine gleichaltrige Ex-Freundin lebensgefährlich verletzt haben. Der Flüchtige werde wegen versuchten Mordes gesucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll er der Frau am Montagabend vor ihrer Haustür aufgelauert und sie im Beisein ihrer Mutter attackiert haben. Danach sei er geflohen.