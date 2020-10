Hartherz fehlt nach Achillessehnenverletzung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf muss in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Florian Hartherz verzichten. Medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass sich der Linksverteidiger im Spiel am vergangenen Samstag bei Hannover 96 (0:3) eine Achillessehnenverletzung zugezogen hat. Das teilte der Düsseldorfer Club am Dienstag mit. Hartherz wird demnach zunächst nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen können. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, ist unklar.

Von dpa