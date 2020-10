Bistum Aachen: Missbrauchsgutachten vor Veröffentlichung

Aachen (dpa/lnw) - Das katholische Bistum Aachen hat die Fälle sexuellen Missbrauchs durch Geistliche in seinem Bereich von einer Anwaltskanzlei untersuchen lassen. Die Ergebnisse des Gutachtens würden im November bei einer Pressekonferenz in Aachen vorgestellt, teilte die beauftragte Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl am Dienstag in München mit. Es gehe um den Zeitraum von 1965 bis 2019.

Von dpa