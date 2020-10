Riesiger Weihnachtsbaum entsteht wieder in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Noch fehlt das Grün, aber einer der weltgrößten Weihnachtsbäume entsteht auch dieses Jahr in Dortmund. Seit mehreren Tagen wächst das gigantische Trägergerüst, auf dem in den kommenden Tagen zwischen 1400 und 1600 schlanke Rotfichten aus dem Sauerland befestigt werden. So wird auf dem Hansaplatz in der Innenstadt der nach Betreiberangaben größte Baum dieser Art weltweit aufgebaut. Mit einem auf der Spitze sitzenden Engel wird er etwa 45 Meter hoch sein.

Von dpa