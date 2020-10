Visa gegen Bezahlung? Kreismitarbeiterin vor Gericht

Detmold (dpa/lnw) - Wegen Bestechlichkeit und Urkundenfälschung steht eine Mitarbeiterin des Kreises Lippe ab heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Detmold. Die 45-jährige Deutsche soll in der Ausländerbehörde von 2014 bis 2016 in mindestens 44 Fällen gegen Geldzahlungen Einreisevisa und Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge aus Syrien und Irak ausgestellt haben. Laut Anklage sollen so rund 250 000 Euro zusammengekommen sein. Mehrere Banken hatten Verdacht geschöpft und Anzeigen wegen Geldwäsche erstattet. Daraufhin nahm die Polizei Ermittlungen auf. Die Detmolderin bestreitet die Vorwürfe. Bis Dezember hat das Landgericht vorerst neun Verhandlungstermine angesetzt.

Von dpa