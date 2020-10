Kölns Sportchef Heldt: Mit Arbeit von Gisdol zufrieden

Köln (dpa) - Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln hat seinem Trainer Markus Gisdol trotz zuletzt 15 Bundesliga-Spielen ohne Sieg das Vertrauen ausgesprochen. «Wir sind von seiner Arbeit überzeugt», sagte Heldt im Podcast Phrasenmäher der «Bild». Die Kölner liegen mit zwei Punkten aus fünf Spielen aktuell auf Platz 16 in der Fußball-Bundesliga. Am kommenden Samstag empfangen sie den deutschen Meister FC Bayern München. Dessen ehemaligen Manager und früheren Präsidenten Uli Hoeneß nannte Heldt den «mit Sicherheit besten Manager, den es im deutschen Fußball gegeben hat». Gerade in seiner Anfangszeit als Funktionär habe er sich viel von Hoeneß abgeschaut und versucht, «von den Besten zu lernen», sagte der 50-Jährige.

Von dpa