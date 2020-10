Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen regnerisch und wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht zu Donnerstag kann es zu stürmischen Böen und kurzen Gewittern kommen.

Von dpa