Bericht: Frühere Weihnachtsferien in NRW Diskussion

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Debatte über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie wird einem Bericht zufolge auch eine Vorverlegung der Weihnachtsferien um wenige Tage nicht ausgeschlossen. Laut «Rheinische Post» steht die Idee im Raum, die Ferien bereits am 21. Dezember (Montag) beginnen zu lassen, so dass am 18. Dezember letzter Schultag wäre. Woher konkret diese Anregung kommt, schreibt die Zeitung nicht. «Sämtliche Vorschläge, auch unkonventionelle» würden intensiv diskutiert, zitierte die RP das Schulministerium in Düsseldorf. Die Weihnachtsferien in NRW dauern vom 23. Dezember bis 6. Januar 2021.

Von dpa