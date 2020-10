Positiver Corona-Test bei Profi von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gibt es einen positiven Coronafall im Spielerkreis. «Das örtliche Gesundheitsamt wurde darüber umgehend informiert und wird nun alle nötigen Schritte der Kontaktverfolgung durchführen», teilte der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mit. Demnach sei ein Spieler am Dienstag positiv getestet worden. Das Ergebnis bekam der Club am Mittwochmorgen. Der betroffene Spieler sei seitdem in häuslicher Quarantäne.

Von dpa