Corona-Maßnahmen: Sondersitzung des Landtags wohl am Freitag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition aus SPD und Grünen hat angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung eine kurzfristige Sondersitzung des Landtags beantragt und eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eingefordert. Unter anderem sollen die angedachten Maßnahmen debattiert werden, die am Mittwoch von Bund und Ländern besprochen werden. CDU und FDP stimmten einer Sondersitzung zu - auch wenn keine Mehrheit dafür notwendig wäre. In den Fraktionen geht man davon aus, dass sie am Freitag stattfindet.