Cineplex-Chef: Schließung von Kinos wäre Bauernopfer

Wuppertal (dpa) - Eine Schließung von Kinos im Zuge verschärfter Corona-Maßnahmen wäre aus Sicht der Cineplex-Gruppe unverhältnismäßig. «Wir sehen uns als Bauernopfer», sagte Cineplex- Geschäftsführer Kim Ludolf Koch am Mittwoch in Wuppertal auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe bislang weltweit keinen belegbaren Ansteckungsfall in einem Kino. «Wir werden für etwas zur Mitverantwortung gezogen, für das wir nichts können.»

Von dpa