Großes Unverständnis in Gastronomie über drohende Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine mögliche Schließung der Gastronomie als Reaktion der Politik auf die stark steigenden Corona-Zahlen stößt in der Branche auf Unverständnis und weckt weitere Existenzsorgen. «Wir sind Teil der Lösung, nicht des Problem! Deshalb kein Lockdown - weder light, rechtlich, faktisch», fordert der Verband Dehoga NRW in einem Brief an Regierungschef Armin Laschet kurz vor den für Mittwoch geplanten Beratungen der Ministerpräsenten mit Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU). In Bereichen wie dem Gastgewerbe, wo Infektionen nicht entstünden, dürfe es keine weiteren Maßnahmen geben, mahnt Dehoga.

Von dpa