RTL Group verkauft Beteiligung an BroadbandTV in Kanada

Luxemburg/Köln (dpa) - Der Medienkonzern RTL Group hat seine Anteile am kanadischen Online-Videounternehmen BroadbandTV (BBTV) verkauft. Diese seien für 102 Millionen Euro an die Holdinggesellschaft des in Vancouver ansässigen BBTV-Unternehmens veräußert worden, teilte die RTL Group am Mittwoch in Luxemburg mit. BBTV gibt es seit 2005, die Firma kümmert sich um Verwaltung und Verbreitung von Bewegtbild-Inhalten, damit diese bessere Reichweiten im Netz erzielen. Die RTL Group hatte im Jahr 2013 51 Prozent der Anteile gekauft.