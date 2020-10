Landtag: In Sondersitzung «Pandemische Lage» feststellen

Das entsprechende Gesetz hatte im April für viele Debatten gesorgt: Es sieht außerordentliche Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung vor. Mit breiter Unterstützung von Rechtswissenschaftlern, Medizinern und vielen anderen Teilen der Gesellschaft hatte die Opposition an wichtigen Stellen einen Zustimmungsvorbehalt des Landtags durchgesetzt: Nicht die Regierung, sondern der Landtag stellt - mit zweimonatiger Befristung - fest, ob eine «epidemische Lage von landesweiter Tragweite» besteht, die außerordentliche staatliche Eingriffe rechtfertigt.

Dafür reicht die einfache Mehrheit von CDU und FDP - man setzt aber auf alle Fraktionen: «Wir hoffen wie auch im Frühling dieses Jahres auf die breite Unterstützung des Parlaments», teilten die Vorsitzenden der CDU- und FDP-Fraktion mit. «Die Infektionslage in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen ist sehr ernst. Die Situation erfordert rasche und konsequente Maßnahmen», so Bodo Löttgen (CDU) und Christof Rasche (FDP). Ziel sei es, «die Landesregierung, aber auch die Kommunen in unserem Land angesichts der aktuellen Herausforderungen handlungsfähig zu halten.»