Prozess um Tod eines Jungen: Mutter und Freund schweigen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Jungen in Mönchengladbach haben die angeklagte Mutter und ihr Freund am Mittwoch geschwiegen. Die beiden 23-Jährigen sagten am zweiten Verhandlungstag weder zu ihrer Person noch zur Sache aus. Sie sind wegen Totschlags angeklagt: Der Lebensgefährte soll Fabio über Wochen hinweg so misshandelt haben, dass er starb. Der Mutter wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen.

Von dpa