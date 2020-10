Sechs Verletzte: Bayer auch ohne Bender und Palacios in Prag

Prag (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im zweiten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) bei Slavia Prag auch auf Kapitän Lars Bender und Mittelfeldspieler Ezequiel Palacios verzichten. Bender wurde im Ligaspiel am Montag gegen den FC Augsburg (3:1) mit einer Nackenverletzung ausgewechselt, Palacios trat die Reise nach Tschechien krankheitsbedingt nicht an. «Er hat aber kein Corona. Er wurde zweimal negativ getestet», versicherte Trainer Peter Bosz.