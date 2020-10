Tiefdruckkomplex bringt wechselhaftes Wetter am Wochenende

Offenbach (dpa/lnw) - Regen und viele Wolken, aber auch trockene Abschnitte: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende wechselhaftes Wetter. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Donnerstag zufolge lenkt ein Tiefdruckkomplex über dem östlichen Nordatlantik immer wieder feuchte Luft ins Land.