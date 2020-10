Radfahrerin von Tieflader überrollt und getötet

Lippetal (dpa/lnw) - Eine Radfahrerin ist in Lippetal von einem Tieflader überrollt und getötet worden. Die 65-jährige Frau sei am Mittwochnachmittag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Den genauen Ablauf soll ein Gutachten klären, außerdem soll die Leiche obduziert werden. Laut Polizei hatten Zeugen beobachtet, dass der Tieflader sehr langsam fuhr und sofort stoppte, als die Radfahrerin unvermittelt aus einer Seitenstraße kam. Dennoch sei sie mit dem Lastwagen zusammengestoßen, gestürzt und von der Zugmaschine überrollt worden.

Von dpa