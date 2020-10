Berlin (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer wird ihr Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Donnerstag im Düsseldorfer ISS DOME ohne Zuschauer austragen. Grund hierfür sind neuen Corona-Maßnahmen und der anhaltend hohe Inzidenzwert in Düsseldorf, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte.

Von dpa