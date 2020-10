Schwangere Freundin getötet: Angeklagter gesteht

Mit stockenden Worten schilderte der wegen Totschlags angeklagte Mann einen völlig entgleisten Streit mit seiner 26-jährigen Freundin in der gemeinsamen Wohnung. Sie habe ihm unterstellt, dass er etwas von ihrer Schwester wolle und gedroht, sie werde dafür sorgen, dass das Jugendamt ihm seine sechsjährige Tochter wegnehme. Seine Freundin habe ihn getreten, er dann zurückgeschlagen und sie gewürgt.

Der Handyverkäufer und die 26-Jährige waren seit dem Frühjahr 2018 zusammen. Die Frau hatte zwei Kinder und, was der Freund wusste, zwischenzeitlich als Prostituierte gearbeitet.

Die Leiche soll der Angeklagte tagelang unter seinem Bett versteckt und dann in Bettzeug und Müllsäcke eingewickelt in einem ausgetrockneten Bachbett in einem Waldgebiet bei Grevenbroich abgelegt haben. Der Mann aus Mönchengladbach war zwei Monate später nach einem Hinweis aus seinem Umfeld festgenommen worden. Er führte die Polizei zu dem abgelegenen Ort, wo die Leiche lag. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Bis Mitte Januar sind noch sechs Verhandlungstage geplant.