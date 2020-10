Polizei stellt Kartons mit gefälschter Markenkleidung sicher

Demnach schlugen die Ermittler am Mittwochmorgen an mehreren Orten gleichzeitig zu. Während der 46-Jährige in einem Kölner Hotel festgenommen wurde, durchsuchten Einsatzkräfte zwei Wohnungen im Stadtteil Poll und vier Lagerhallen in Weilerswist. Dabei stießen die Beamten auf die Oberbekleidung mit gefälschten Etiketten hochpreisiger Marken sowie einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag.

Der polizeibekannte Mann soll die Ware aus der Türkei auf dem Seeweg nach Deutschland gebracht haben.