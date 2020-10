Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rechnet damit, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie mehr Menschen in Geldnöte geraten. «Wir befürchten in den kommenden Monaten einen massiven Anstieg der Terminanfragen bei der Schuldnerberatung», sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, am Donnerstag.

Von dpa