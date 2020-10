Maskenverweigerin schlägt Bahnmitarbeiterin mit Tretroller

Bochum (dpa/lnw) - Mit einem Tretroller hat eine Maskenverweigerin am Bochumer Hauptbahnhof eine Bahnmitarbeiterin geschlagen und verletzt. Zuvor wurde die Frau in einem Zug von Hagen nach Essen aufgefordert, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Darauf beleidigte die Unbekannte die 29-jährige Zugbegleiterin und schlug am Mittwochabend zu. Anschließend flüchtete sie zusammen mit einer weiteren Frau aus dem Zug. Die Bundespolizei sicherte das Videomaterial vom Bahnsteig sowie aus dem Personentunnel und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Von dpa