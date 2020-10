Jahn Regensburg «mit Glauben und Vollgas» nach Paderborn

Regensburg (dpa/lnw) - Der SSV Jahn Regensburg will den guten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. «Unsere Entwicklung geht in die richtige Richtung. Natürlich funktioniert noch nicht alles, aber wir arbeiten jede Einheit daran, dass die Dinge, die noch nicht so gut sind, besser werden», sagte Abwehrspieler Sebastian Nachreiner vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn.

Von dpa